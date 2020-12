vor 18 Min.

Kaputter Boiler: Massiver Wasserschaden an Wohnhaus

Mitten in der Nacht lief das Wasser im Treppenhaus herunter, nachdem ein Boiler in Friedberg den Geist aufgegeben hatte. Der Schaden ist hoch.

Von Ute Krogull

Die Freiwillige Feuerwehr Friedberg musste in der Nacht auf Samstag gegen 2.40 Uhr zu einem massiven Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus in Friedberg-Süd ausrücken. Ein Hausbewohner hatte nach Angaben der Polizei Friedberg bemerkt, dass aus einer Wohnung im dritten Stock Wasser im Treppenhaus und an der Hausfassade herunter lief.

Wasserschaden in Friedberg-Süd liegt bei mindestens 75.000 Euro

Da der Mieter der betreffenden Wohnung nicht vor Ort war, musste diese gewaltsam geöffnet werden. Als Ursache stellte sich ein Schaden an einem Boiler heraus. Die vorläufige Schadenshöhe wird auf 75.000 Euro beziffert.

