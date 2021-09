Die Emmausgemeinde in Kissing bekommt eine Pfarrerin

Plus Nach mehr als zwei Jahren Vakanz wird die Stelle in der Pfarrei zum Januar wieder besetzt. Warum sich die 32-Jährige für Kissing entschieden hat.

Wenn Erdmute Wege den neuen Gemeindebrief der evangelischen Pfarrei für den Herbst vorbereitet, dann steht darin voraussichtlich eine erfreuliche Nachricht. Denn die Emmausgemeinde hat ab Januar kommenden Jahres wieder einen Pfarrer, genauer gesagt eine Pfarrerin. Bis dahin wird die frohe Kunde vom Ende der über zwei Jahre bestehenden Vakanz in der Pfarrei vermutlich längst die Runde in Kissing gemacht haben und für große Erleichterung sorgen.