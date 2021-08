Grafitti auf die Außenwand von Gut Lindenau gesprüht

Zeugen sucht die Polizei Friedberg, die beobachtet haben, wer die Fassade des Guts Lindenau besprüht hat.

Noch nicht klar ist, wer in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochvormittag die Nordseite der Außenwand des Guts Lindenau mit Graffiti besprüht hat. Die Unbekannten hinterließen mehrere Schriftzüge an die Fassade, sodass ein erheblicher Sachschaden entstand. Die Polizei Friedberg bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die auf der B2 in südlicher Fahrtrichtung unterwegs waren und Einblick auf den Tatort hatten. Hinweise an die Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/3231710.