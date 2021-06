Kissing

vor 49 Min.

Nach dem Badeverbot: Wie ist die Lage am Kissinger Weitmannsee?

Am Weitmannsee in Kissing herrschte zeitweise ein Badeverbot. Ursache ist wohl der Vogelkot der Graugänse.

Plus Das Badeverbot am Weitmannsee ist wieder aufgehoben. Doch es bleiben Fragen offen. Dürfen die Graugänse gejagt werden? Wie reinigt sich das Wasser? Hier die Antworten.

Von Philipp Schröders

Die Graugänse am Weitmannsee in Kissing entzweien die Besucher seit vielen Jahren. Die Badegäste ärgern sich über den Vogelkot auf der Liegefläche am Ostufer und den Wiesen rundherum. Tierschützer wollen verhindern, dass die Wasservögel von Jägern erlegt werden. Durch das Badeverbot, das vor Kurzem ausgesprochen wurde, ist die Diskussion wieder hochgekocht.

Themen folgen