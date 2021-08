Schlechte Sicht in Kissing: BMW rammt Fahrradfahrerin

Eine BMW-Fahrerin will in die Bürgermeister-Wohlmuth-Straße abbiegen, sie tastet sich vorsichtig hinein. Trotzdem passiert es: Sie stößt mit einer Radfahrerin zusammen.

Auf einem Radweg in Kissing sind am Dienstag eine Autofahrerin und eine Fahrradfahrerin zusammen gestoßen. Laut Polizei wollte die 20-jährige Fahrerin des BMW gegen 19.50 Uhr vom Mergenthauer Weg in die Bürgermeister-Wohlmuth-Straße abbiegen.

Fahrradfahrerin nach Unfall in Kissing leicht verletzt

Weil ein Feld im Einmündungsbereich der beiden Straßen hoch bewachsen war, tastete sich die Frau vorsichtig in die Einmündung vor. Sie erkannte allerdings eine 40-Jährige nicht rechtzeitig, die auf dem Radweg parallel zur Straße fuhr. In der Einmündung in den Mergenthauer Weg stießen die beiden Frauen zusammen. Die Fahrradfahrerin stürzte und trug leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden liegt bei etwa 2700 Euro. (AZ)