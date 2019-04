15:30 Uhr

Kissing soll einen Waldkindergarten bekommen

Der Gemeinderat spricht sich dafür aus, einen Standort zu suchen. Bei den regulären Einrichtungen fehlen allerdings im September Plätze.

Von Philipp Schröders

In vielen Gemeinden fehlen ab September Kita-Plätze, auch Kissing ist davon betroffen. In der vergangenen Gemeinderatssitzung gab Hans-Peter Bermann-Pyrkosch, der unter anderem für die Kindergärten zuständig ist, einen Überblick. Zudem möchte die Gemeinde einen Waldkindergarten einrichten.

Zunächst stellte aber Bermann-Pyrkosch die Zahlen vor. Eigentlich müssten ab September 610 Plätze von der Krippe bis zum Hort in den Kissinger Einrichtungen bereitstehen. Jedoch seien nur 601 Plätze verplant. „Wir haben ein paar offen, die wir nicht belegen können, weil das Personal fehlt.“

Kissing ist eine Zuzugsgemeinde

Grundsätzlich sei der Bedarf schwer einzuschätzen. Kissing ist eine Zuzugsgemeinde. Es können jederzeit Familien mit kleinen Kindern kommen. Unklarheit bringe auch der Einschulungskorridor, eine Neuregelung der Landesregierung. Nach dem Verfahren dürfen Eltern von Kindern, die zwischen Juli und September sechs Jahre alt werden, frei entscheiden, ob ihre Kinder schon eingeschult werden sollen. Laut Bermann-Pyrkosch fallen in Kissing 29 darunter. Zehn werden nach dem derzeitigen Stand eingeschult, 15 gehen nicht in die Schule. Bei vier Kindern haben sich die Eltern noch nicht entschieden. Unklarheit gibt es auch durch auswärtige Kinder. Nach dem derzeitigen Stand sind in Kissing 24 untergebracht, die nicht in der Gemeinde gemeldet sind. „Für mich ist das nicht verständlich“, sagte Bermann-Pyrkosch. Schließlich gebe es seit mehreren Jahren eine Anweisung an die Kindergärten, keine auswärtigen Kinder aufzunehmen. Allerdings besuchen laut der Verwaltung auch 14 Kinder aus Kissing Einrichtungen in anderen Gemeinden.

Laut Bermann-Pyrkosch gibt es eine Mutter, die einen fehlenden Krippenplatz einklagen will. Seit 2013 haben Eltern diesen Rechtsanspruch. Im Absprache mit dem Jugendamt sei ihr eine Tagesmutter angeboten worden. Das habe sie aber abgelehnt. Bermann-Pyrkosch sagte: „Das Jugendamt geht davon aus, dass es keine Konsequenzen für die Gemeinde haben wird, außer dem Rechtsstreit natürlich.“

Bürgermeister will mit den Trägern sprechen

In der Sitzung hieß es letztlich, dass die Verwaltung mit 15 bis 20 Kindern rechnet, für die es im September noch keinen Platz gibt. Bürgermeister Reinhard Gürtner sagte: „Es ist nicht so exorbitant, dass wir das nicht in den Griff bekommen.“ Bei einem Gespräch mit den Trägern soll erörtert werden, wie die Gemeinde weiter vorgehen kann – auch im Hinblick auf das fehlende Personal. SPD-Sprecher Ronald Kraus ist ebenfalls Vorsitzender des Vereins Regenbogenkinder, der unter anderem eine Kinderkrippe betreibt. Er warb für Verständnis für die Einrichtungen, die durch den Beitragszuschuss in Höhe von 100 Euro pro Monat mehr bürokratischen Aufwand hätten. Auch der Einschulungskorridor stelle die Kitas vor Herausforderungen.

Anschließend debattierte der Gemeinderat über die Einrichtung eines Waldkindergartens. Die Grünen hatten den Antrag gestellt. Ludwig Asam sagte, dass der Wunsch von Bürgern bei einem Workshop während des Bürgermeisterwahlkampfs geäußert worden sei.

Kämmerer Klaus Metzger und Bermann-Pyrkosch erklärten, dass sowohl das Forstamt als auch das Landratsamt der Idee positiv gegenüberstünden. Zudem hätten die Johanniter signalisiert, bereit zu sein, als Träger einzusteigen. Die AWO überlege noch. Mit Fördergeldern rechnet der Kämmerer nicht. Allerdings hielten sich die Kosten in Grenzen. Vor allem werde ein Bauwagen gebraucht. „Personalzuschüsse gibt es wie an anderen Kindergärten auch“, sagte Metzger. Peter Wittka (SPD) erkundigte sich nach den sanitären Anlagen. Bermann-Pyrkosch sagte: „Wir werden einen Toilettenwagen aufstellen.“

Asam schlug vor, den Kindergarten in der Nähe des Weitmannsees einzurichten, die öffentlichen Toiletten dort zu nutzen. Sie könnten dann vorher gleich saniert werden, was dringend nötig sei. Gürtner sagte: „Das ist schon Detailplanung. Jetzt müssen wir erst einmal überlegen: Wollen wir das?“ Letztendlich sprach sich der Gemeinderat einstimmig dafür aus, dass die Verwaltung die Einrichtung vorantreiben und einen Standort suchen soll.

