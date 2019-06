vor 34 Min.

Kleidung gefunden: Weiter keine Spur von Frau an Friedberger See

Im Friedberger See könnte im schlimmsten Fall noch eine Frauenleiche treiben. Die Polizei hält das aber für extrem unwahrscheinlich.

Am Friedberger See gab es einen Großeinsatz, nachdem dort herrenlose Kleidung gefunden wurde. Laut Polizei ist unwahrscheinlich, dass die Frau im Gewässer treibt.

Nachdem Einsatzkräfte den Friedberger See in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag abgesucht hatten, ist über den Verbleib einer Frau weiterhin nichts bekannt.

Großeinsatz: Frau hatte Kleidung am Friedberger See liegen lassen

Wie wir berichteten, hatte ein 23-Jähriger Frauenkleidung am Wasserwacht-Haus gefunden und den Notruf gewählt. Es folgte ein Großeinsatz von Wasserwacht, Feuerwehr und DLRG. „Wahrscheinlich ist sie von außerhalb und nicht extra für die Kleidung zurückgekehrt“, vermutet Peter Zimmermann von der Friedberger Polizei.

Es sei sehr unwahrscheinlich, dass die Unbekannte noch im See treibe: „Es sind so viele Menschen dort, das wäre wohl jemandem aufgefallen“, so Zimmermann. Die Frau hat nicht zu befürchten, dass sie für den Einsatz bezahlen muss. (tril)

