17:14 Uhr

Kombifahrer übersieht in Friedberg beim Abbiegen Radler

Mit einer Kopfplatzwunde wurde am Freitagmorgen ein Fahrradfahrer nach einem Unfall in Friedberg ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Fahrer eines Kleintransporters wollte gegen 7.25 Uhr von der Engelschalkstraße kommend nach rechts in die Münchener Straße einbiegen. Dabei übersah er einen von rechts auf dem Radweg herankommenden Radfahrer, der kein Licht eingeschaltet hatte. Es kam zum Zusammenstoß, der Radler wurde dabei am Kopf verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 700 Euro, so die Polizei in Friedberg.

