Absage der Adventsmärkte: Schmerzhaft, aber richtig

Plus Viele Menschen werden traurig sein, dass Friedberger Advent und Karitativer Christkindlmarkt ausfallen. Doch die Organisationsteams haben es sich nicht leicht gemacht.

Selten wirkt der umtriebige Ex-Stadtrat Franz Reißner deprimiert. Doch nach dem Treffen der "Bürger für Friedberg" mit Wirtsleuten des Friedberger Advents stand er Dienstagabend sichtlich enttäuscht vor dem Rathaus. Das Aus für die Veranstaltung sowie den Karitativen Christkindlmarkt stand da gerade fest. Wie Reißner wird es vielen gehen, die die beiden Traditionsveranstaltungen lieben. Trotzdem war die Entscheidung schmerzhaft, aber richtig.