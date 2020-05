Kreisstraße zwischen Merching und Unterbergen wird gesperrt

Plus Die AIC 12 wird ab 12 Mai zwischen Merching und Unterbergen gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen einen Umweg einplanen - und das voraussichtlich lange.

Die Kreisstraße AIC 12 wird ab Dienstag, 12. Mai, zwischen der Kreuzung mit der Gemeindeverbindungsstraße Merching-Mandichosee und dem Ortsanfang Unterbergen in beide Richtungen voll gesperrt.

Kreisstraße bei Merching lange gesperrt

An diesem Tag startet der Neubau des Geh- und Radweges, darüber hinaus wird auch eine Fahrbahnsanierung im Teil- und Vollausbau durchgeführt sowie eine Kreisverkehrsanlage erstellt. Der Kreuzungsbereich der Kreisstraße AIC12 mit der Gemeindeverbindungsstraße von Merching in Richtung Mandichosee wird deshalb voraussichtlich ab 17. August mit in die Sperrung aufgenommen.

Ab diesem Zeitpunkt ist die Benutzung des Geh- und Radweges von Mering kommend nicht mehr möglich. Die überörtliche Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über Mering – Merching – Egling – Prittriching – Unterbergen und gegenläufig. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende 2020 beendet. (AZ)

