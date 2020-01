10:06 Uhr

Lkw verliert Ladung in Friedberg: Auto von 47-Jähriger beschädigt

Unfall in Friedberg wegen der verloren gegangenen Ladung eines Lkw.

Das Auto einer Frau ist in Friedberg von schlecht gesicherter Lkw-Ladung beschädigt worden. Am Samstag meldete die 47-Jährige, dass ihr Fahrzeug bereits am Donnerstag gegen 15 Uhr Schaden genommen hatte.

Sie fuhr laut Polizei zur besagten Zeit auf dem Chippenham-Ring, als ein bis dato unbekannter Lkw einen Teil seiner Ladung verlor. Der Schaden entstand am linken Außenspiegel und beträgt 250 Euro. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

