vor 48 Min.

Mann kommt von der Straße ab und fährt gegen Baum

Zwischen Ried und Pfaffenhofen an der Glonn fuhr ein 28-Jähriger gegen einen Baum. Laut Polizei wurde er nicht verletzt.

Am Donnerstagnacht verlor ein 28-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und fuhr in den neben der Straße gelegenen Wald. Der Fahrer war auf der Staatsstraße zwischen Ried und Pfaffenhofen an der Glonn unterwegs und kam kurz nach der Kreuzung Baindlkirch/Eismannsberg von der Fahrbahn ab. Nach Angaben der Polizei Friedberg konnte er zwar einen Frontalzusammenstoß mit zwei Bäumen verhindern und kam nach etwa 15 Metern im Wald zum Stehen. Durch einen seitlichen Zusammenprall mit einem Baum entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 20000 Euro, verletzt wurde der Mann nicht. Der Schaden in dem Waldstück muss von der Polizei noch bewertet werden. (pos)

