vor 17 Min.

Mann stiehlt Warnleuchte in Friedberg

Ein Pärchen beobachtet beim Spazierengehen in Friedberg einen Mann, der an einem Warnlicht herumrüttelt. Kurz darauf begegnen sie sich wieder - diesmal hat der Mann die Warnlampe im Fahrradkorb.

Ein Mann hat am Dienstag kurz vor Mitternacht eine Warnlampe von einer Baustelle gestohlen. Zuvor hatte ein Pärchen ihn laut Friedberger Polizei dabei beobachtet, wie der 49-Jährige das Warnlicht von der Absperrbake reißen wollte. Die Bake kennzeichnet eine kleine Baustelle in der Münchner Straße in Friedberg am Fuß- und Radweg.

Diebstahl in Friedberg: Mann stiehlt eine Warnleuchte

Das Pärchen sprach den Mann an, der daraufhin von der Warnlampe abließ. Kurz darauf begegnete das Pärchen dem Mann erneut, diesmal hatte er die Warnlampe im Korb seines Fahrrades. Die Zeugen meldeten den Vorfall bei der Friedberger Polizei, die mit Hilfe der Zeugen den Mann ausfindig machen konnte. Der Haken: Die Polizei fand das Warnschild nicht bei ihm. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen Verdachts auf Diebstahl ermittelt.

Diebstahl in Friedberg: Polizei sucht nach Zeugen

Zudem sucht die Friedberger Polizei Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit einen Mann mit Fahrrad und einer Warnlampe im Fahrradkorb beobachtet haben. Sie nimmt Hinweise unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

