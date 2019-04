06:03 Uhr

Masern: Wie ist die Situation im Landkreis?

Bei der ersten Masern-Ipmfung erreichen die Bundesländer eine Impfquote von 95 Prozent. Die Zahlen in Aichach-Friedberg entsprechen dem Durchschnitt.

Masern und ein Impfzwang werden gerade heiß diskutiert. Das Gesundheitsamt legt Daten aus dem Raum Aichach-Friedberg vor.

Von Ute Krogull

Nach einem Masernausbruch an einer Schule in Hildesheim mussten ungeimpfte Kinder zu ihrem eigenen Schutz zuhause bleiben. Die Krankheit ist weltweit auf dem Vormarsch. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fordert eine Impfpflicht, die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml ist dagegen. Wie ist die Situation im Landkreis? Das Gesundheitsamt hat sowohl Daten zu den Einschulungskindern als auch zu Schülern der sechsten Jahrgangsstufe.

Die Impfquote lag 2016 für Erstklässler bei 95,2 (Kinder mit einer Impfung) bzw. bei 86,6 Prozent (Kinder mit zwei Impfungen). Bei den Sechstklässlern waren es 95,8 (eine Impfung) bzw. bei 89,8 Prozent (zwei Impfungen). Zwei Impfungen sind laut Experten nötig, um vollständig geschützt zu sein. Der Landkreis liegt in etwa im Landesdurchschnitt, bei der Zweitimpfung etwas darunter.

Das sagt ein Kinderarzt aus Mering zum Thema Masern

Wie kommt das? Nach Erfahrung des Meringer Kinderarztes Dr. Hermann Wittrock vergessen Eltern die Zweitimpfung manchmal, zum Beispiel, weil sie den Arzt nicht richtig verstanden haben. Er sagt, es habe schon immer Beratungsbedarf zum Thema Impfen gegeben. Die Einstellung habe sich allerdings gewandelt. Impfgegner finden laut dem Meringer allerdings selten den Weg in seine Praxis. Die Einstellung eines Arztes spreche sich herum und die Eltern verhielten sich entsprechend.

In den vergangenen Jahren blieb der Landkreis von Masern verschont. Laut Landratsamt gab es die letzten bestätigten Masernfälle 2015. Damals erkrankten drei Kinder und ein Erwachsener. In einem Fall habe es Komplikationen gegeben, über schwerwiegende Folgen sei jedoch nichts bekannt. Das hochansteckende Masern-Virus führt bei Ansteckung zu Ausschlag mit roten Flecken und Fieber, kann aber auch lebensbedrohliche Lungen- und Gehirnentzündungen auslösen. Übertragen werden Erreger durch Husten, Niesen oder Körperkontakt.

Um die Krankheit vollständig zu beseitigen, halten Mediziner eine Impfquote von 95 Prozent für notwendig. Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery fordert, dass Kinder nicht nur gegen Masern, sondern auch gegen weitere Krankheiten verpflichtend geimpft werden. Der Brandenburger Landtag hat eine Masern-Impfpflicht beschlossen. Eltern müssen ihre Kinder gegen Masern immunisieren lassen, wenn diese einen Kindergarten oder eine Tagesmutter besuchen. Was würde passieren, wenn in einer Einrichtung im Wittelsbacher Land Masern auftreten?

Laut Gesundheitsamt sind das Infektionsschutzgesetz und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts maßgeblich. Erkrankte und ungeschützte Kontaktpersonen, die weder eine Erkrankung durchgemacht haben noch ausreichend geimpft sind, müssen Gemeinschaftseinrichtungen wie Schule und Kindergarten fernbleiben. Unternehmen seien davon nicht betroffen. Hier bleiben Erkrankte nur nach ärztlicher Feststellung zu Hause.

Sind Masern in Friedberger Kindergärten ein Problem?

Der Kinderheimverein Friedberg betreibt im Stadtgebiet sieben Kindertagesstätten. Bislang habe es dort kaum Masernfälle gegeben, berichtet die Geschäftsführerin Gudrun Keller-Buchheit. Sehr viele Kinder seien geimpft. Keller-Buchheit, die selber einen Sohn hat, ist von einer Impfpflicht gegen Masern nicht begeistert, denn das Elternrecht liegt ihr am Herzen: „Die Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Man kann nicht alles über den Gesetzgeber regeln“, findet sie.

Kinderarzt Wittrock sagt dazu: „Der Impfzwang ist umstritten.“ Man müsse aber dafür sorgen, dass Kinder, die eine Gemeinschaftseinrichtung besuchen, andere nicht anstecken.

Masern verbreiten sich nach lang rückläufigem Trend wieder weltweit. Die Zahl der gemeldeten Erkrankungen hat sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, und zwar auf 229 000 Fälle, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilte. Die tatsächliche Zahl dürfte aber über der Zwei-Millionen-Grenze liegen. In der WHO-Region Europa (inklusive Russland, Ukraine, Türkei und Israel) haben sich 2018 knapp 83 000 Menschen mit Masern infiziert, so viele wie zuletzt vor zehn Jahren. Im Vergleich zu 2017 stieg die Zahl der Erkrankungen um das Dreifache, 72 Menschen starben.

Deutschland hat sich gegen den Trend entwickelt: Nach 930 Masernfällen 2017 wurden 2018 laut Robert-Koch-Institut 540 Fälle registriert. Hauptproblem, erklärte die WHO, seien Konfliktgebiete mit Flüchtlingsströmen sowie abgelegene Gebiete in armen Ländern.

