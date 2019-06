vor 19 Min.

Merchinger Schüler: Besuch im Bundestag und fast bei Merkel

Als Belohnung für ihren Fleiß ging es für die 9. Klassen der Mittelschule nach Berlin. Sie waren im Bundestag und klopften beinahe bei der Bundeskanzlerin an.

Von Christina Riedmann-Pooch

Politik und Sozialkunde sind für die 9. Klassen der Mittelschule Merching eine besondere Leidenschaft geworden. Mit ihrer Lehrerin Katrin Kindler bereiteten die Schüler der jetzigen 9a 2017 unter anderem für ihre Mitschüler eine „Probe“-Wahl als Vorbereitung für die parallel dazu stattfindenden Bundestagswahlen vor.

Auch sonst überzeugten sie – wie ihre Parallelklasse 9b – durch ihr großes Engagement. Nun durften sie als Belohnung mit ihren Lehrern Katrin Kindler, Franziska Steinhart und Patrick Zimmermann eine besondere Abschlussfahrt unternehmen: In die Hauptstadt Berlin.

Schüler aus Merching treffen Bundestagsabgeordneten in Berlin

Schon auf dem Weg dorthin begegneten sie immer wieder der deutsch-deutschen Geschichte: Bei einem Stop in Mödlareuth, auf dem Gelände des Deutsch-Deutschen Museums querten die Schüler mit ihren Lehrern zweimal die Landesgrenze zwischen Bayern und Thüringen – was jetzt so leicht ging, hätte früher Stunden gedauert.

In Berlin kam es schon zu Beginn zu einem Höhepunkt: Die Schüler durften nicht nur den Reichstag besuchen, sondern wurden auch vom Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz empfangen – und machten ihre Lehrer stolz. „Was Auftreten und Verhalten anbelangt, aber auch inhaltliche Fragen, haben unsere Neuntklässler bewiesen, dass sie beim Thema Politik fit sind“, sagte Lehrerin Kindler. Auf der Kuppel des Reichstages konnten die Schüler zum Abschluss des Tages einen einzigartigen Blick über die Dächer Berlins werfen.

Brandenburger Tor, Checkpoint Charly, Fast-Besuch bei Merkel

Dass Berlin auch vom Wasser aus sehr attraktiv ist und wie gut eine Pizza unter dem Brandenburger Tor schmeckt, konnten die Schüler am nächsten Tag erfahren. Fehlen durften auch nicht der Abstieg in die Berliner Unterwelten, ein Fußmarsch über den ehemaligen Checkpoint Charly über die Museumsinsel und ein Besuch im Berliner Dom.

Sogar den Weg zu Frau Merkels Haus kennen die Schüler nun. Weil die viel beschäftigte Kanzlerin dann wohl doch vermutlich nicht zu Hause gewesen wäre, entschied sich die Gruppe letztlich für einen Besuch im Berliner Zoo.

Erinnerungen an das Attentat auf dem Breitscheidplatz werden wach

Während viele politische und geschichtsträchtige Ereignisse in Berlin schon in weiter Vergangenheit liegen, war den Schülern das Attentat auf dem Breitscheidplatz mit zwölf Toten vor gut zwei Jahren sehr präsent – und der Besuch dieses Ortes ließ sie nicht unberührt. Eine Tour durch die Gedenkstätte Hohenschönhausen, die sich mit den Verbrechen der Stasi-Zeit auseinandersetzt, gab ebenfalls viel Stoff zu Gesprächen.

Bei so viel Bildungshunger und Wissensdurst kam aber auch die Freizeit nicht zu kurz. Eine Abschlussdisko, deren Verpflegung die Lehrer liebevoll stilecht mit Zutaten aus dem KaDeWe (Kaufhaus des Westens) zubereiteten, gehörte auch zum Programm.

„Diese Abschlussklasse hat sich das verdient. Mit so tollen Schülern kann man solche Fahrten machen“, schwärmte eine andere Lehrerin aus dem Kollegium.

