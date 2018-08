Merchinger müssen viel aushalten

Die Arbeiten am Hochwasserschutzprojekt sorgen für viel Verkehr auf der Hauptstraße in Merching.

Wenn in einer halben Stunde mehr als zehn voll beladene Laster an dem eigenen Haus vorbeibrettern und die Tassen auf dem Küchentisch wackeln, ist das kein schöner Zustand. Die Anlieger der Hauptstraße in Merching müssen während der Arbeiten am Damm viel aushalten.

Auch die Situation rund um die Zufahrtswege neben den Feldern ist schwierig. Wenn die Lastwagen nur etwas zu schnell unterwegs sind, wirbeln sie bereits eine Menge Staub auf. Der Fertigstellung des Hochwasserrückhaltebeckens wird erst im kommenden Jahr abgeschlossen.

Immerhin wird der Damm wohl schon früher aufgeschüttet sein. Bis dahin müssen die betroffenen Merchinger wohl die Zähne zusammenbeißen. Das Projekt ist wichtig. Hochwasser haben in der Region bereits oft verheerende Schäden angerichtet.

Auf dem Merchinger Gemeindegebiet wird zum Schutz ein wichtiger Beitrag geleistet, auch wenn das während der Bauarbeiten nur ein schwacher Trost ist.

Themen Folgen