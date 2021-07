Mering

Auto im Kreisverkehr übersehen: Unfall an der Hörmannsberger Straße

In Mering sind in einem Kreisverkehr zwei Autofahrerinnen zusammen gestoßen.

Eine BMW-Fahrerin will in Mering in den Kreisverkehr an der Hörmannsberger Straße und Augsburger Straße einbiegen. Dabei übersieht sie ein Auto.

In Mering hat eine BMW-Fahrerin ein anderes Fahrzeug übersehen und dadurch einen Unfall verursacht. Laut Polizei kam die 54-Jährige am Donnerstag gegen 16.25 Uhr von der Hörmannsberger Straße und fuhr in Richtung Augsburger Straße. Am Kreisverkehr übersah sie eine 68-jährige Ford-Fahrerin, die Vorfahrt hatte. Keine der beiden wurde durch den Zusammenstoß verletzt, der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 3500 Euro. (AZ)

