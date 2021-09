Mering

Bei den Kulturtagen herrscht bereits gute Stimmung

Plus Am Meringer Badanger laufen die Kulturtage. Noch bis Sonntag wird einiges geboten. Welche Gruppen und Bands auf der Bühne stehen.

Von Philipp Schröders

Die Kulturtage in Mering haben am Freitag begonnen. Der Markt veranstaltet am Badanger-Gelände ein kleines Festival. Gabrielle Weller und Katrin Freund präsentierten zum Start einen Balladennachmittag für Kinder und Erwachsene. Sie bewiesen den Zuschauern, dass Gedichte richtig Spaß machen können.

