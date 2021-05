Mering

Diese Prüfung ist eine Premiere für die Meringer Abiturienten

In Mering fand am Gymnasium zum ersten Mal das Abitur statt.

Plus 74 Schüler treten am Mittwoch in Mering unter ganz besonderen Bedingungen ihre Abiturprüfungen an. Schulleiter Josef Maisch gibt ihnen ein Versprechen.

Von Eva Weizenegger

Dass die Abiturprüfungen 2021 für das Meringer Gymnasium etwas ganz Besonderes werden, stand bereits vor acht Jahren fest. Damals starteten die heutigen Abiturienten in eine ganz neue Ära in Mering. Sie waren die ersten Gymnasiasten der Marktgemeinde. Dass sie nun auch noch unter besonderen Bedingungen ihr Abitur ablegen werden, war damals aber noch nicht abzusehen.

