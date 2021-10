Führungswechsel an der Meringer Pflegeschule

Landrat Klaus Metzger verabschiedet Schulleiterin Meike Müller. Das ist ihr Nachfolger.

Ende Oktober geht die langjährige Leiterin der Pflegeschule Mering des BBZ Augsburg, Meike Müller, in den Vorruhestand. Landrat Klaus Metzger bedankte sich für ihr dreizehnjähriges Engagement. "Dass die Pflegeschule in Mering als erste Adresse für die Pflege-Ausbildung im Landkreis Aichach-Friedberg gilt, ist maßgeblich Meike Müllers Verdienst", so Metzger. Sie setzte sich stets für eine hohe Qualität der Ausbildung ein, warb an Schulen und auf Bildungsmessen unermüdlich für den Pflegeberuf und ermöglichte ihren Schülerinnen und Schülern durch zahlreiche Kooperationen eine praxisnahe Ausbildung. "Für all das danken wir ihr von ganzem Herzen."

Für den Landkreis besitzt die Pflegeschule Mering des Berufsbildungszentrums Augsburg der Lehmbaugruppe einen hohen Stellenwert. Zum einen wird hier Personal-Nachwuchs für die Kliniken an der Paar ausgebildet, zum anderen wichtige Pflegekräfte für die stationäre und ambulante Altenpflege.

Am 1. November übernimmt Dietmar Köpernik die Leitung der Pflegeschule mit derzeit 125 Schülern und 12 Lehrkräften. Der Wahl-Augsburger ist seit 1995 als Lehrer für Pflegeberufe tätig. Seit vielen Jahren arbeitet er in leitender Position in der Pflegeausbildung. Landrat Klaus Metzger wünschte dem neuen Schulleiter alles Gute in seinem neuen Amt und freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. (AZ)