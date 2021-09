Grüne demonstrieren bei Mering auf Rädern gegen Osttangente

Der Verkehr auf der Staatsstraße zwischen Mering und Königsbrunn wird am Samstag, 18. September, ausgebremst. Was dahinter steckt.

Der Ortsverband Mering der Grünen richtet am Samstag, 18. September, eine Fahrraddemo aus. Die Aktion beginnt um 14 Uhr am Park-and-ride-Parkplatz am Bahnhaltepunkt in Mering-St. Afra. Der Streckenverlauf geht von dort aus über die Friedenaustraße und dann auf der Staatsstraße 2380 zum Mandichosee und zurück.

Wie Ortsprecherin Anita Schneider erklärt, halten die Teilnehmer nicht an der Staustufe 23, sondern wenden auf der Höhe der Abzweigung nach Süden in Richtung Merching die Fahrräder und fahren zurück zum Ausgangspunkt.

Raddemo in Mering soll Zeichen gegen die geplante Osttangente setzen

Die Aktion soll ein Zeichen gegen die geplante Osttangente setzen. In den Augen der Grünen hat die Verkehrspolitik der CSU dafür gesorgt, dass der Automobilverkehr und Straßenbau immer weiter zunehmen. "Dies ist in Zeiten des Klimawandels und der zunehmenden Umweltzerstörung nicht mehr hinnehmbar. Wir fordern, dass die zukünftige Bundesregierung sofort den Bundesverkehrswegeplan auf den Prüfstein der Klimaschutzgesetze stellt und die Osttangente streicht", sagen Schneider und ihr Ortsprecherkollege Wolfhard von Thienen, der auch für das Aktionsbündnis Keine Osttangente (A-KO) spricht.

Die Straße wird von der Polizei während der Demo für den regulären Verkehr gesperrt. Rettungsfahrzeuge können sie weiterhin benutzen, weshalb die Teilnehmer am rechten Fahrbahnrand fahren sollen. Kinder unter zehn Jahren dürfen nicht mit einem eigenen Fahrrad teilnehmen. Am Park-and-ride-Parkplatz soll es eine Auftakt- und Abschlusskundgebung geben. Die Veranstalter haben 100 Teilnehmer angemeldet. (schr-)

