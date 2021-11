Mering: Plastikfreier Monat soll das Bewusstsein schärfen

Plus Wie viel Plastikmüll kann die Marktgemeinde innerhalb von vier Wochen einsparen? Besondere Ideen, Projekte und Aktionen werden vorgestellt.

Florian Mayer wagt eine Prognose: "Zwischen 50 bis 25 Prozent Plastik werden wir einsparen“, schätzt Merings Bürgermeister. 50 Prozent wären sein Wunsch, 25 Prozent sieht er realistisch. Dies sagte er bei der Auftaktveranstaltung am Meringer Marktplatz, wo ein Experiment unter dem Motto "Kann Mering plastikfrei?" gestartet wurde. Einen Monat lang sollen Meringer Familien, Schülerinnen und Schüler, Vereine oder auch Unternehmen so wenig Plastikmüll wie möglich produzieren (wir berichteten).