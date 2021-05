Mering

Mering regelt Bebauung in der alten Siedlung von St. Afra

Plus Die Ortsentwicklung aktiv in die Hand nehmen - das tut Mering unter anderem mit Bebauungsplänen. Jetzt packt er das Gebiet der alten Siedlung von St. Afra an.

Von Gönül Frey

Bauland in Mering ist gefragt und kostbar. Entsprechend häufen sich die Anfragen, zusätzliche Gebäude in Grundstücken mit großen Gärten zu errichten. Das betrifft auch die alte Siedlung von St. Afra, wo laut Bürgermeister Florian Mayer derzeit ein Generationenwechsel stattfindet. Um die Nachverdichtung hier so zu steuern, dass das Viertel nicht komplett seinen Charakter verliert, hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschlossen, nachträglich einen Bebauungsplan aufzustellen. Die anderen Bereiche von Mering-St. Afra sind alle bereits weitgehend durch Bebauungspläne geregelt.

