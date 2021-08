Mering testet Bürgerversammlung mit Präsenz und Livestream

Nach über einem Jahr Pause findet in Mering wieder eine Bürgerversammlung statt - mit begrenzter Zuhörerzahl im Meringer Gymnasium, ergänzt durch eine Übertragung im Internet.

Was sich im Ort getan hat und was Wichtiges ansteht, das können die Menschen einmal im Jahr in der Bürgerversammlung erfahren. Diese ist für die Kommunen normalerweise verpflichtend. Doch wegen Corona und der Ansteckungsgefahr bei größeren Ansammlungen wurde diese ausgesetzt. Merings Bürgermeister Florian Mayer möchte nun jedoch auf freiwilliger Basis mit seinen Bürgern in Kontakt treten und lädt dazu am kommenden Mittwoch, 4. August, um 19 Uhr in die Aula des Meringer Gymnasiums ein.

Bürgerversammlung wird parallel per Livestream im Internet angeboten

Weil die Hygienevorschriften die Kapazitäten auf rund 50 Teilnehmer begrenzen, bietet die Gemeinde die Veranstaltung parallel per Livestream im Internet an. Ein Ausschank vor Ort ist nicht möglich. Die Zuhörer müssen sich bei Bedarf selbst etwas zu trinken mitnehmen. Klassisch beantwortet der Bürgermeister als erstes die Anfragen aus der vorhergehenden Bürgerversammlung. Dann gibt Florian Mayer in einer Präsentation einen Überblick, was sich seitdem alles getan hat und was in Mering noch ansteht.

Am Schluss haben die Bürger dann wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Weil dies technisch sehr aufwändig gewesen wäre, können diejenigen, die das Geschehen im Livestream verfolgen, sich jedoch nicht zu Wort melden. Mayer appelliert deswegen, dass vorrangig die Zuhörer, die eine Frage auf dem Herzen haben, die Präsenzveranstaltung in der Aula besuchen. Erfahrungsgemäß seien es zehn bis maximal 20 Meringer, die bei der Bürgerversammlung vorsprechen, meint Mayer.

In diesem Zusammenhang hatte er auch bereits den Gemeinderat gebeten, den Livestream zu nutzen und im Idealfall nur einen Vertreter pro Fraktion zur Bürgerversammlung zu schicken. Alternativ können Fragen vorab per Email eingereicht werden an bgm.mayer@mering.bayern.de oder an info@mering.bayern.de. "Wir werden uns bemühen, diese dann entweder schon bei der Bürgerversammlung oder im Nachgang zu beantworten", verspricht Mayer.

Neu ist ein vierminütiger Imagefilm über Mering, der bei der Bürgerversammlung erstmals gezeigt wird und der in Zusammenarbeit mit Augsburg TV produziert wurde. Geschäftsstellenleiter Stefan Nerlich informiert außerdem über das 1000-jährige Bestehen und was dazu an Veranstaltungen geplant ist.

Alle Besucher müssen am Eingang ihre Kontaktdaten hinterlegen. Mayer bittet angesichts der begrenzten Zuhörerzahl um Verständnis, dass nur Meringer und keine externen Teilnehmer zugelassen werden. Der Livestream ist über die Internetseite des Marktes Mering mering.de erreichbar und wird vom "Partyverleih Augsburg" erstellt, der auch schon Übertragungen für die Meringer Kirche organisiert hat. "Es ist ein erster Versuch für so ein hybrides Format", erklärt Mayer.