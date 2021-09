Mering

18:40 Uhr

Schilder und Schranken sollen in Mering für Sicherheit sorgen

Direkt vor der Zufahrt zu diesem Grundstück in der Verlängerung der Rosengasse in Mering mündet ein viel genutzter Fuß- und Radweg ein. Das bereitete dem Bauausschuss Sorgen.

Plus Werden die Verkehrsteilnehmer in Mering durch Schilder und Schranken zu stark gegängelt? Darüber diskutierten die Mitglieder des Bauausschusses am Montagabend.

Von Eva Weizenegger

Viel Zeit investiert hat Boris Küppersbusch vom Meringer Verkehrsamt in die Beschilderung der neuen Verkehrsregelung am Meringer Schulzentrum. Dort werden so viele Zeichen angebracht, dass Georg Resch sogar davon sprach: "Wir haben hier einen Schilderwald, der seinesgleichen sucht." Für den CSU-Fraktionsvorsitzenden, der seit vielen Jahren gegen die nun umgesetzten Planungen gestimmt hat, mutet der Bereich um Real- und Grundschule sowie Gymnasium eher wie ein "großer Verkehrsübungsplatz" an. "Ihre Arbeit in allen Ehren, aber es könnte durchaus sein, dass Sie künftig nicht als Küppersbusch, sondern als Schilderbusch in die Geschichte von Mering eingehen", sagte Resch im Scherz.

