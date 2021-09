Vorfahrt missachtet: 61-Jährige verursacht Unfall

In Mering stoßen zwei Autos zusammen, weil eine Fahrerin die Vorfahrt der anderen missachtet hat. Es bleibt bei einem Sachschaden.

Zwei Autofahrerinnen sind am Montag in Mering ineinander gekracht. Eine 61-Jährige fuhr gegen 15.15 Uhr in der Färbergasse und wollte in die Augsburger Straße abbiegen. Die Opel-Fahrerin missachtete laut Polizei beim Abbiegen die Vorfahrt einer 22-jährigen Mitsubishi-Fahrerin, die auf der Augsburger Straße fuhr.

Bei dem Zusammenstoß entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 5500 Euro. Keine der beiden Frauen wurde verletzt. (AZ)