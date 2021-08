Was bei den Kulturtagen in Mering geboten wird

Plus Der Markt Mering stellt im Rahmen des Kultursommers ein kleines Festival am Badanger auf die Beine. Das erstreckt sich über drei Tage mit viel Programm.

In zahlreichen Gemeinden macht zurzeit der Kultursommer Wittelsbacher Land Station. Der Markt Mering legt dabei aber noch eine Schippe drauf und hat am Badanger-Gelände ein kleines Festival auf die Beine gestellt. Von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. September, werden auf einer großen Bühne viel Musik und Kinderprogramm geboten.