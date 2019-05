vor 2 Min.

Messer und Schürze statt Schulbuch und Schreibzeug

Siebtklässler aus Sielenbach kochen beim Goldenen Stern in Rohrbach

An zwei Vormittagen öffnete das Gasthaus Goldener Stern in Rohrbach seine Küche für die 7. Klasse der Mittelschule Sielenbach. Die Jugendlichen nahmen an dem Projekt „Ernährungshandwerk erleben – Ernährung macht Schule“ in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg teil. Neben regem Austausch zum Berufsbild Koch, drehte sich alles um die Verarbeitung regionaler und saisonaler Lebensmittel vor Ort.

Stefan Fuß gibt einen Einblick

Als die Schüler um neun Uhr morgens eintrafen, war in der Küche bereits einiges los. Unter der Leitung von Klassenleiterin Andrea Presche und Sozialpädagogin Eva Maria Hofberger tauschten die Schüler für einen Vormittag Schreibzeug und Bücher gegen die Kochschürze ein. Stefan Fuß, der Chef des Gasthauses Goldener Stern, erwartete sie bereits. Er freute sich über den Besuch der Schüler und hatte einen interessanten Vormittag vorbereitet, um einen möglichst genauen Einblick in sein Handwerk geben zu können.

Kaum in der Küche angekommen, durften die Schüler an verschiedenen Stationen mitwirken, und bekamen den richtigen Umgang mit Küchengeräten erklärt. Die Jungen und Mädchen waren fleißig am Schälen, Schneiden, Wiegen, Rühren und Braten. Neben Salaten werden Bratkartoffeln, Gemüse und Schnitzel zubereitet. Auch beim Anrichten der Dessertteller halfen die Schüler aktiv mit.

Das Fleisch kommt vom Metzger in der Nachbarschaft

„Das lange Stehen ist sehr anstrengend“, klagte eine Schülerin. Stefan Fuß nützte kleinere Pausen, um den Schülern verschiedene Spezialitäten wie beispielsweise eine Schweinebacke zu zeigen, die er vom nahe gelegenen Metzger bezieht.

Mit dem Team vor Ort tauschten sich die Schüler über den Beruf Koch aus, um mehr über die Dauer der Ausbildung, Verdienstmöglichkeiten und Arbeitszeiten zu erfahren. Es ist vor allem im Zuge der Berufsorientierung wichtig verschiedene Berufsbilder – so auch das Ernährungshandwerk am Beispiel des Kochs – kennenzulernen, erklärte Klassenleiterin Hofberger. (FA)

