06:02 Uhr

Mit 74 arbeitet er in der Praxis und auf dem Sportplatz

Seit über 50 Jahren ist Konrad Schoeben Masseur und immer noch in Friedberg tätig. Anders könnte er sich ein Leben nicht vorstellen.

Von Sabine Roth

Mit seinen 74 Jahren ist Konrad Schoeben immer noch jeden Tag in der Massagepraxis in Friedberg tätig, gemeinsam mit seinem Sohn Christian, der ihn inzwischen seit 20 Jahren als Masseur, medizinischer Bademeister, Sportphysio- und Lymphdrainage-Therapeut in der Praxis unterstützt. Er tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters, Onkels und seines Großvaters, der im Jahr 1948 die Massagepraxis aufgebaut hat. Familie Schoeben hat bis auf Ausnahmen schon immer auf ärztliche Verordnung gearbeitet. Vor einigen Monaten ist die Praxis, die über 23 Jahre über dem Reformhaus in der Herrgottsruhstraße untergebracht war, in die frühere Backstube der Bäckerei Scharold gezogen.

In der neuen Praxis gibt es sieben helle Behandlungsräume. Für Konrad Schoeben ist es eine Freude, hier weiter arbeiten und seinem Sohn Christian noch lange unter die Arme greifen zu dürfen. Ans Aufhören denkt der Senior nämlich nicht. Auch seine Frau (70 Jahre) sitzt jeden Tag am Empfang und hält ihm und seinem Sohn den Rücken frei.

Beim TSV Dasing als medizinischer Betreuer im Einsatz

„Ich bin immer noch voll im Einsatz. Ein Leben ohne meine Tätigkeit als Masseur könnte ich mir gar nicht vorstellen.“ Von der Früh um halb neun bis abends um 20 Uhr abzüglich einer Stunde Mittag ist er für seine Kunden und Patienten da.

Am Freitag bleibt die Praxis geschlossen – das ist für Schoeben wichtig, denn am Wochenende geht es weiter. Und es wird ihm sicher nicht langweilig. Denn da findet man ihn auf dem Fußballplatz bei der ersten Mannschaft des TSV Dasing als medizinischen Betreuer. Bei jedem Spiel steht er mit Rat und Tat zur Seite – und das seit 35 Jahren. Anders könnte er es sich nicht vorstellen. Los geht es bereits zwei Stunden vor dem Spiel, um die Muskeln der Spieler vorzubereiten. Aber auch danach behandelt er sie noch etwa zwei Stunden lang, je nach Verletzungen und Beanspruchung. „Den Job bei meinen Sportlern mache ich, seit ich 18 Jahre alt bin“, sagt Schoeben und strahlt über das ganze Gesicht. Er selbst ist kein aktiver Fußballer. „Da bin ich viel zu langsam“, winkt er ab. Im Moment freut er sich ganz besonders und darf mit seiner Mannschaft feiern, denn der TSV Dasing ist in die Kreisliga aufgestiegen. „Das war wieder ein toller Moment.“

Ans Aufhören denkt Konrad Schoeben keine Sekunde

Vor über 50 Jahren hat Schoeben als Sportmasseur beim TSV Schwaben begonnen. Danach ging er zum FC Augsburg. Er kann sich noch gut an den Aufstieg seiner Mannschaft in die Regionalliga erinnern. Solche Momente vergesse man nie. Anschließend hat er die Spieler des TSV Friedberg betreut. Auch hier durfte er Aufstiege miterleben, zum Beispiel den in die Bezirksliga. Zwischendurch betreute er sogar Eishockeymannschaften wie die Kölner Haie und die Düsseldorfer EG. Seit 35 Jahren ist er nun beim TSV Dasing als medizinischer Masseur. Seine Söhne hat er oft mit zu den Spielen mitgenommen. „Ich war immer mit dem Sport verbunden. Das hält jung“, freut sich der Seniorchef.

Ans Aufhören denkt Konrad Schoeben keine Sekunde. „Ich fühle mich gut und bleibe damit jung. Vor allem wird man gebraucht. Und das ist wichtig“, sagt der 74-Jährige, der zwei Söhne und einen Enkel hat. Langweilig wird es ihm also nicht.

Lesen Sie auch diesen Artikel: Friedberger Unternehmen: Einen Computer braucht der Seniorchef nicht

Themen Folgen