Mit dem eigenen Hofladen erfüllt sich ein Traum in Baierberg

Plus Seit 15 Jahren ist Familie Lidl aus Baierberg für ihr Speiseeis aus Kuhmilch bekannt. Die Corona-Krise bietet jetzt die Chance, das Angebot zu erweitern.

Von Sabine Roth

Als die Corona-Krise hereinbrach, machte Peter Lidl eine erstaunliche Feststellung. In Baierberg und Umgebung werden so viele verschiedene Lebensmittel produziert, dass sich die Menschen in dem kleinen Ort nahe Mering ganz autark versorgen können. Als Lidl herumfragte, wer in seinem Hofladen die Produkte verkaufen würde, war das Interesse groß. Die Garage musste nur noch ausgebaut werden und es konnte losgehen. Am Karfreitag war die Eröffnung. Und das bei einem Bombenwetter.

Für die Familie Lidl wurde damit ein Traum wahr. Der kleine Ort ist schon lange ein beliebtes Ziel für Radler, die sich dort bei der Radleinkehr das beliebte Hof-Eis gönnen. Aus mindestens 20 Sorten kann man je nach Saison auswählen. Zurzeit steht frisches Erdbeer-Sorbet ganz oben auf der Liste. Es wird ohne künstliche Aromen, Farbstoffe und Konservierungsmittel sowie künstliche Bindemittel hergestellt.

„Nach 15 Jahren Verkauf ab Haustür haben wir nun unseren eigenen kleinen Hofladen. Wir freuen uns, dass der kleine SB-Laden so gut bei den Leuten ankommt“, sagt Lidl, der im Hauptberuf als Industriekaufmann arbeitet. Er hat die Direktvermarktung gemeinsam mit seinen beiden Brüdern Johannes und Ulrich von den Eltern Sieglinde und Richard übernommen. Um die Landwirtschaft kümmert sich aber noch sein Vater. Sobald es wieder wegen Corona möglich ist, wird dann auch wieder die Bestuhlung der Radleinkehr erfolgen. Allerdings gibt es zukünftig keinen Kugelverkauf mehr, sondern jeder kann seine Becher selbst im Laden mitnehmen.

Das Angebot in Baierberg ist breit gefächert

Das Angebot ist breit gefächert und soll alles abdecken, was man für die Grundversorgung braucht. Eis, Joghurt, A2-Milch und A2-Dinkelgriesbrei wird selbst produziert, der Rest kommt von regionalen Lieferanten aus der Nachbarschaft. So gibt es zum Beispiel Nudeln und Eier von der Familie Wohlmuth, Kartoffeln von der Familie Krebold, Mehl von der Bennomühle, Chutney und Fruchtaufstriche von der „meingemachtes Manufaktur“ aus Steindorf. Auch für einen Grillabend ist mit Grillfleisch, Wurst und Käse gesorgt. Der Hofladen ist jeden Tag von 6 bis 20 Uhr geöffnet. Lidl ist bislang zufrieden: „Wir sind überrascht, dass alle Produkte angenommen werden. Jung und Alt kommen zu ihm, darunter sind auch viele Familien aus Augsburg. Am Wochenende ist am meisten los. Viele kaufen spontan ein, manche machen sogar ihren Wocheneinkauf.“ Am Vatertag kamen sogar viele Männer in Lederhose. „Die Leute sind begeistert vom Laden. Sie kennen uns bereits. Denn Direktvermarktung funktioniert nur, wenn die Leute ein Gesicht dazu haben“, stellt Lidl fest. „Gott sei Dank haben wir nun sogar von Corona profitiert“, freut er sich.

Der Bauernhof als Milchviehbetrieb ist schon lange in Familienhand. Im Jahr 2005 wurde mit der Eisproduktion begonnen, um rentabel wirtschaften zu können und die Landwirtschaft weiterzuführen. Dieser Geschäftszweig weitete sich immer mehr aus. Supermärkte, Hofläden und Gaststätten werden mit dem selbst produzierten Hof-Eis beliefert. Aber auch auf Veranstaltungen und vielen Festen ist das Eis sehr beliebt. Vor einem halben Jahr wurde die Produktion neu gebaut und erweitert. Dort arbeiten drei Mitarbeiter mit der Familie zusammen in der Produktion. „Ohne unsere Eltern würde es gar nicht funktionieren. So wurde auch die Produktpalette erweitert und neben der eigenen Milch und dem Eis gibt es nun frischen Joghurt und Dinkelgriesbrei.“ Auf beste Qualität wird geachtet und es wird nachhaltig und ökologisch gewirtschaftet. Dafür hat Lidl das Qualitätssiegel des Wittelsbacher Landes bekommen.

Hofladen in Baierberg: Familie will neuen Stall bauen

Der Schritt vom Ort nach draußen in den Süden von Baierberg ist für die Familie ein großes Projekt und ein lang gehegter Traum. Es entstehen dort bald ein Kompoststall für Milchvieh und ein weiterer für Jungvieh, daneben ist eine große Weide für die Tiere. „Alle Tiere bewegen sich frei im Stall. In Sachen Tierkomfort ist das das Nonplusultra“, sagt Lidl. Die Kälber bleiben bei den Kühen und werden im neuen Stall aufgezogen. Insgesamt haben 70 Kühe Platz. Nächstes Jahr können die Kunden dann den neuen Aussiedlerhof des Stefferbauern besichtigen und sehen, woher die Produkte stammen.

