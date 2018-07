vor 52 Min.

Mutter versteckt Diebesgut im Kinderwagen

Am Freitagabend gegen 19 Uhr wurde eine junge Mutter in einem Schuhgeschäft in Friedberg beim Stehlen erwischt. Nachdem von der Polizei auch noch der Kinderwagen überprüft wurde, konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Dies konnte einem Spielzeuggeschäft zugeordnet werden. Ebenfalls befand sich in ihrem Fahrzeug noch entwendete Waren aus einem Möbelgeschäft. Die junge Frau erwartet nun mehrere Anzeigen wegen Ladendiebstahls.

