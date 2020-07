vor 47 Min.

Nach Ärger mit Nachbarn: Lärmschutz an Friedberger Spielplatz geplant

Plus Immer mehr Nachbarn melden sich wegen Lärmbelästigung an Spielplätzen. Im Schlosspark trifft die Stadt Friedberg Maßnahmen. Auch die Polizei hat das Thema im Blick.

Von Michael Postl

Es ist ein in Anblick wie bei „Krieg der Sterne“: Lichtschwerter surren durch die Luft, ein Jugendlicher schreit laut auf. Er wurde getroffen. Die Frau, die das Treiben von einem Platz in ihrem Haus aus beobachtet, ist sehr vertraut mit den Regeln des Lichtschwertkampfes. Denn sie hört die Jugendlichen bis in ihren Garten, wenn sie kämpfen und über die Regeln streiten. Dabei ist der Platz neben dem Haus in der Max-Rimmele-Straße kein Schlachtfeld, sondern ein Spielplatz.

Ein Spielplatz, der jedoch nicht nur kleine Kinder anzieht: Ab nachmittags seien hier sehr oft Jugendliche zugange, sagt die Anwohnerin, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. „Sie sind nicht nur laut, sondern rennen auch durch die Vorgärten und pinkeln hinein“, beschwert sie sich. Bei der Stadt habe sie mal wegen einer Lärmschutzwand angefragt.

Auch in Bachern herrscht Unzufriedenheit wegen eines Bolzplatzes

Auch eine Frau aus Bachern ist unzufrieden. Ihre Tochter erzählt, dass die Mutter gegenüber dem neuen Bolzplatz in der Asbacher Straße wohnt, wo sich die Jugendlichen bis spät abends aufhielten. „Sie brauchen eben einen Rückzugsort“, sagt die Bachnerin. „Aber wenn es zu laut wird, muss ich sie auch mal verscheuchen.“

Als der Bolzplatz gebaut wurde, seien eine Altersbeschränkung sowie Betriebszeiten geplant gewesen, sagt die Frau. Nun ist am Spielplatz zwar ein Schild angebracht, Öffnungszeiten und Altersbeschränkungen sind jedoch durch einen Aufkleber nicht lesbar.

Roland Eichmann kennt das Problem. Der Friedberger Bürgermeister möchte, wie er sagt, die Nöte der Anwohner ernst nehmen und wird deshalb zunächst an dem neuen Spielplatz am Friedberger Schlosspark einige Maßnahmen treffen. Unter anderem sind kürzere Betriebszeiten und eine schalldämmende Ummantelung der Rutsche geplant. Damit reagiert Eichmann auf die anhaltenden Beschwerden der Anwohner, die zuletzt sogar im Stadtrat ihre Sorgen vortrugen.

2017 hatte die Stadt eine Spielplatzoffensive gestartet. Diese bestand in erster Linie darin, bestehende Spielplätze zu sanieren und dadurch attraktiver zu machen. Am deutlichsten ist dies an dem Spielplatz im Schlosspark zu sehen, den nicht nur Eltern mit ihren Kindern als äußerst gelungen betrachten.

Neuer Spielplatz in Friedberg: Das plant die Stadt

Eichmann hat in den vergangenen Jahren nach eigener Aussage oft Anfragen von Kindern und Eltern bezüglich neuer Spielplätze erhalten. Ihre Wünsche habe er weitestgehend erfüllt, viele Familien erfreuen sich der mittlerweile knapp 80 Spielplätze im Stadtgebiet. Zudem sehe sich Friedberg als „Stadt der Kinder und der Kunst“. Diese von der Malschulleiterin Rose Maier Haid ins Leben gerufene Motto möchte der Bürgermeister mit Leben füllen.

Doch er nehme auch die Seite der Anwohner zur Kenntnis. Eichmann sagt, er sei stets im Vorfeld eines Spielplatzneubaus mit den Anwohnern in Kontakt gewesen und respektiere deren Wünsche. „Natürlich geht das aber nicht zu 100 Prozent“, gibt der Bürgermeister zu bedenken. Es sei wichtig, einerseits den Kindern gerecht zu werden, andererseits die Anwohner zu berücksichtigen.

Seit Anfang Juni dürfen die Kinder auf den neuen Abenteuerspielplatz im Friedberger Schlossplatz. Die Anwohner sind derweil geplagt von dem Lärm. Bild: Michael Postl

„Wir müssen deshalb Kompromisse erarbeiten.“ Um die Spielplätze sauber zu halten, beschäftige die Stadt zudem einen Spielplatzkontrolleur, der die Spielstätten Woche für Woche auch auf Sicherheit und etwaige Mängel überprüft.

Auch die Friedberger Polizei nimmt sich der Problematik an. Liegt eine Ruhestörung vor, kommt eine Streife vorbei und schaut nach dem Rechten. Das kann manchmal dauern, hat die Polizei doch oft Unfälle mit schweren Verletzungen oder Ähnliches zu regeln. Deshalb ist in derartigen Fällen auch die Sicherheitswacht im Einsatz, eine Gruppe geschulter Ehrenamtlicher, die von der Polizei instruiert wird.

„Wir schicken sie zu den Hotspots“, sagt Martin Binder. Der stellvertretende Dienststellenleiter meint damit unter anderem Spielplätze, aber auch den Friedberger See. Natürlich hätten die Sicherheitswächter nicht die gleichen Befugnisse wie die Polizei. Sehr wohl seien sie jedoch befugt, Personalien festzustellen. „Eine Autorität sind sie in jedem Fall“, stellt Binder klar.

