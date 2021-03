06:46 Uhr

Neuer Bauhof für Friedberg kostet fast 25 Millionen Euro

Der neue Friedberger Bauhof ist so teuer wie die Sanierung des Schlosses. Jahrelang wurde über das Projekt gestritten. Freitag war Spatenstich. Was ist geplant?

Von Marlene Volkmann

Der erste Spatenstich für den neuen Friedberger Bauhof ist getan. Hier werden in den kommenden Wochen die Maschinen rollen, um den ersten Bauabschnitt zu verwirklichen. Allein dieser kostet 4,4 Millionen Euro. Insgesamt werden in drei Bauabschnitten 22 bis 25 Millionen Euro eingeplant. Auf dem über zwei Hektar großen Gelände am Lueg ins Land sollen Werkstätten, Lager- und Fahrzeughallen sowie Sammelstellen eingerichtet werden.

Zunächst aber entsteht innerhalb eines Jahres ein Bodenaushublager mit befestigten und witterungsgeschützten Lagerflächen. Es dient zur Beprobung und Zwischenlagerung von Aushubmaterial bis zu einem Fassungsvermögen von 3500 Kubikmetern. Ferner entstehen neun Hallen mit je über 100 Quadratmetern Fläche. Das Bauvorhaben am Standort Münchner Straße wird bereits Vorarbeiten für den anvisierten zweiten Bauabschnitt umfassen.

Der neue Friedberger Bauhof wird seit 30 Jahren diskutiert

Seit rund 30 Jahren steht das Thema "Neubau städtischer Baubetriebshof" bereits auf der Agenda der Friedberger Stadtpolitik. Am aktuellen Standort könne mittlerweile kaum noch zeitgerecht und dem Arbeitsschutz entsprechend gearbeitet werden, so Bürgermeister Roland Eichmann.

Der Baubetriebshof unter der Leitung von Willi Erhard beteiligt sich mit Eigenleistungen an seinem lang ersehnten neuen Zuhause. So ist er zum Beispiel für Erd- und Kanalarbeiten sowie Teile der Außenanlagen zuständig.

Hier ist die Ebene zu sehen, die später der Tiefhof sein soll. Bild: Marlene Volkmann

Die Hallen sollen so gebaut werden, dass eine Dachbegrünung möglich sei, erklärte Bürgermeister Eichmann beim Spatenstich. Aufstocken sei aber ebenfalls möglich, wenn irgendwann mehr Räume benötigt werden. Neben dem Bodenaushub wird dann in einem weiteren Bauabschnitt das Verwaltungsgebäude errichtet. Dieses soll sowohl von einer Tief- als auch von einer Hochebene aus erreichbar sein. Außerdem soll ein großer Hof zum Rangieren entstehen. In Nachbarschaft zu der bestehenden Halle sollen weitere errichtet werden. Lagermöglichkeiten für Schüttgut sollen im dritten Bauabschnitt ebenfalls entstehen.

Mit dem ersten Spatenstich beginnt symbolisch der Bau des neuen Friedberger Bauhofs. Bild: Marlene Volkmann

Bisher ist nur der erste Bauabschnitt inklusive Bodenzwischenlager final im Stadtrat beschlossen worden. Die anderen werden dann nach und nach umgesetzt. Das ganze Projekt soll zwischen 22 und 25 Millionen Euro kosten. Wie genau sich der Ablauf zeitlich und finanziell gestalten werde, konnte Eichmann noch nicht sagen.

Wo jetzt der Bauhof in Friedberg steht, sollen einmal Menschen wohnen

An der Stelle in Friedberg-Süd, wo derzeit noch der Bauhof der Stadt Friedberg untergebracht ist, soll etwas Neues entstehen. Die frei werdende Fläche kann dann von der Stadt vermarktet werden. Für das Gelände gibt es einen Bebauungsplan. Dort werden einmal mehrere hundert Menschen leben.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen