vor 50 Min.

Papst Franziskus segnet Friedberg

Der Friedberger Stadtpfarrer traf den Papst - und hatte eine Bitte.

In seiner Funktion als Missionar der Barmherzigkeit traf der Friedberger Stadtpfarrer Pater Steffen Brühl wieder mit Papst Franziskus zusammen. Der Papst ließ sich in der Audienz von der Arbeit der mit päpstlichen Sondervollmachten ausgestatteten Priestern berichten und erinnerte sie an ihren Auftrag, Botschafter der Liebe und Vergebung Gottes zu sein. Bei der anschließenden Begegnung bat Brühl den Papst um seinen Segen für die Menschen von Friedberg, den er auch sofort erteilte.

