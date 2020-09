vor 17 Min.

Polizei meldet drei Unfallfluchten in Derching, Kissing und Adelzhausen

Mehrere Unfallfluchten meldet die Friedberger Polizei aus Derching, Kissing und Adelzhausen. In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen.

Drei Unfallfluchten aus ihrem Einsatzgebiet meldet die Friedberger Polizei. Im Derchinger Weidenweg fuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen dort abgestellten Roller.

Unfallflucht in Derching: Die Polizei sucht nach Zeugen

Der Piaggio war am Mittwoch zwischen 10.45 und 11.36 Uhr dort geparkt und fiel durch den Zusammenstoß auf die rechte Seite. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Unfallflucht in Kissing: Die Polizei sucht nach Zeugen

Auch in Kissing beschädigte ein Unbekannter ein am Mittwoch zwischen 19 Uhr und Donnerstag 10 Uhr in der Grünzweigstraße abgestellten Opel. Der Zafira wurde vorne links beschädigt, dabei entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Unfallflucht in Adelzhausen: Die Polizei sucht nach Zeugen

Schlussendlich wurde ein im selben Zeitraum in der Adelzhausener Hauptstraße im Hof der Bäckerei abgestellter Pkw angefahren. Der graue Mazda wies laut Polizei einen Schaden von etwa 1500 Euro an der rechten Türe und dem Kotflügel auf. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

