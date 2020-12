vor 38 Min.

Rad in Dasing gestohlen - der Besitzer ist nicht unschuldig

Böse Überraschung nach dem Einkaufen: Ein Mann stellt sein Fahrrad an einem Supermarkt in Dasing ab. Anschließend ist es weg - unschuldig ist der Besitzer nicht.

Da geht man nur eine halbe Stunde in den Supermarkt und dann ist das Fahrrad weg. So erging es einem 36-Jährigen in Dasing, als er sein E-Bike am Dienstag gegen 19.30 an dem Markt in der Industriestraße abstellte. Der Haken: Er ließ das etwa 1.500 Euro teure Rad der Marke Canyon unverschlossen.

Fahrrad in Dasing gestohlen: Die Polizei sucht nach Zeugen

Wie die Polizei mitteilt, nutzte ein unbekannter Täter dies aus und stahl in den folgenden rund 30 Minuten, in denen der Eigentümer seinen Einkäufen nachging, das Fahrrad. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

