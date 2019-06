vor 19 Min.

Radler übersehen: Mann wird verletzt

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Steindorf verletzt worden.

Ein Autofahrerin hat in Steindorf beim Abbiegen einen Fahrradfahrer übersehen. Der prallte gegen ihr Auto.

Am Sonntag, gegen 14.15 Uhr, bog eine Autofahrerin in Steindorf von der Kirchstraße nach links in die Hauptstraße ein. Hierbei übersah sie laut der Polizei trotz des wegen Unübersichtlichkeit angebrachten Verkehrsspiegels einen Radfahrer. Dieser versuchte, noch zu bremsen und auszuweichen, prallte jedoch hinten links gegen das Auto.

Der Radfahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in das Krankenhaus Friedberg gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. (schr-)

