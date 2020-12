vor 32 Min.

Radler weicht Kind aus und stürzt

Folgenreiche Begegnung mit einer Schulklasse auf dem Geh- und Radweg in Kissing.

Leichte Verletzungen erlitt ein E-Bike-Fahrer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag. Wie die Polizei berichtet, befuhr der 52-Jährige den gemeinsamen Geh- und Radweg an der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße in östlicher Richtung. Eine Schulklasse mit 17 Kindern war in gleicher Richtung auf dem Geh- und Radweg unterwegs. Der Radfahrer klingelte, als er auf die Kindergruppe zufuhr. Die Schulklasse bewegte sich daraufhin an den linken Fußwegrand.

Kind spring auf den Radweg

Während der Vorbeifahrt sprang plötzlich ein Neunjähriger in die Mitte des Fußweges. Der Radfahrer musste ausweichen und stürzte. Weil er einen Fahrradhelm trug, erlitt er nur leichte Verletzungen. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit dem Kind. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Form von Kratzern. (AZ)

