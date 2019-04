02.04.2019

Raiffeisenbanken trotzen der Niedrigzinsphase

Die vier selbstständigen genossenschaftlichen Institute verzeichnen einen kräftigen Zuwachs. Sie sehen sich in vielerlei Hinsicht als wichtigen Partner in der Region

Von Brigitte Glas

Die anhaltende Niedrigzinsphase und die regulatorischer Kostenbelastungen konnten den Genossenschaftsbanken im Landkreis nichts anhaben. Die vier selbstständigen Raiffeisenbanken – Adelzhausen-Sielenbach, Aindling, Kissing-Mering und Rehling – konnten die Bilanzsumme auf 1,7 Milliarden Euro steigern. Das bedeutet einen Zuwachs von 7,4 Prozent.

„Dank einer soliden Eigenkapitalausstattung und überschaubarer Risiken ist unsere wirtschaftliche Verfassung robust“, erklärte der Kreisverbandsvorsitzende Peter Burnhauser. „Aus der globalen Banken- und Finanzkrise vor zehn Jahren sind wir gestärkt hervorgegangen“, ergänzte sein Stellvertreter Günter Hahn.

Der Kreisverband zählt knapp 55000 Kunden und gut 28000 Mitglieder. Er betreut ein Kundengeschäftsvolumen von 3,1 Milliarden Euro. Fusionen sind derzeit kein Thema. Dass Sparer keine Zinsen mehr bekommen, sei der Europäischen Zentralbank zu verdanken, so Hahn, umso bemerkenswerter seien die 6,6 Prozent Zuwachs bei den Kundengeldern.

Wachstumstreiber für die Genossen war 2018 erneut das Kreditgeschäft. Der Bestand der Kundenkredite wuchs um 8,5 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. „Bei uns funktioniert der regionale Wirtschaftskreislauf. Die Kundeneinlagen werden in voller Höhe als Kredite an Privatkunden und Mittelstand ausgereicht. Damit finanzieren wir nachhaltige Investitionen in der Region“, erklärte Burnhauser.

Nach seinen Angaben nutzen viele Kunden mehrere Bankkanäle gleichzeitig. Sie informieren sich auf der Homepage über Produktangebote, vergleichen Konditionen und nutzen die angebotenen Rechentools. Der Zahlungsverkehr wird online und mobil erledigt, die Kontoauszüge werden im elektronischen Postfach abgerufen, die Bargeldversorgung erfolgt am Automaten, das Telefon wird für einfache Serviceaufträge und Anfragen genutzt. Bei komplexen Sachverhalten dagegen sei nach wie vor der persönliche Kontakt zum Berater gefragt.

Entgegen dem allgemeinen Bankentrend stieg die Zahl der Mitarbeiter um drei auf 268. Ausgebildet werden derzeit neun junge Leute zum Bankkaufmann. Um die IT-Kenntnisse auf dem Laufenden zu halten, absolvieren die Raiffeisenmitarbeiter einen „digitalen Führerschein“.

Gut zwei Millionen Euro zahlen die vier Raiffeisenbanken an Gewerbesteuer an die Kommunen. Das Gesamtvolumen geförderter Projekte belief sich auf 146000 Euro. Leuchtturmprojekte sind die Unterstützung des St.-Vinzenz-Hospizes in Aichach mit 2500 Euro und die Ausrichtung der Mathematik-, Lese- und Malwettbewerbe an den Schulen.

Kritisch bewerten Burnhauser und Hahn die, wie sie sagen „überzogene“ Bankenregulatorik und die Bemühungen, im Kanzleramt einen neuen Bankenprimus zu schaffen. „Champions entstehen im Wettbewerb der Unternehmen, nicht am grünen Tisch“, merkt Burnhauser an. „Zum Wohle unserer Kunden stellen wir uns diesem Wettbewerb“, so Hahn.

