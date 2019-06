Retter brauchen Hilfestellung

Auch die Einsatzkräfte von Polizei, BRK, Feuerwehr und Friedberger Krankenhaus brauchen Unterstützung.

Im Krankenhaus fühlt sich der Patient für gewöhnlich sicher und gut aufgehoben. Kaum einer macht sich darüber Gedanken, dass es auch in einer Klinik zu einem Brand oder beispielsweise Überschwemmung kommen könnte. Dabei ist gerade diese medizinische Einrichtung besonders sensibel. Denn die Menschen, die sich in dem Gebäude befinden, sind bereits durch ihre Erkrankung geschwächt und können nicht ohne Weiteres in Sicherheit gebracht werden. Ein Intensivpatient, der auf die lebenserhaltenden Apparate angewiesen ist, rutscht nicht mal eben über eine Notrutsche ins Freie. Auch muss die Stromversorgung des gesamten Gebäudes gesichert sein. Diese und viele weitere Aspekte gilt es zu beachten, wenn die Rettungskräfte zum Einsatz kommen. Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Und damit das nicht alles nur Theorie ist, üben die Feuerwehrleute, Polizisten und Rettungskräfte von BRK und Krankenhaus gemeinsam unter realen Bedingungen. Das ist aufwendig und erfordert ein hohes Engagement aller Beteiligten. Dass es an mancher Stelle noch hakt, ist aber kein Grund für große Kritik. Im Gegenteil, denn so kann rechtzeitig nachgebessert werden, bevor es zum Ernstfall kommt.

Lesen Sie dazu auch den Bericht: Friedberger Krankenhaus ist fit für den Ernstfall

Themen Folgen