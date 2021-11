3000 Euro Schaden bei Ried: Kleintransporter fährt in Pkw

Der Fahrer eines Kleintransporters fährt auf der Staatsstraße von Ried kommend Richtung Pfaffenhofen. Dass das Auto vor ihm bremst, merkt er nicht rechtzeitig.

Auf der Staatsstraße zwischen Ried und Pfaffenhofen an der Glonn sind am Mittwoch ein Pkw und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr der 46-jährige Autofahrer gegen 6.55 Uhr in östlicher Richtung. Wegen des Verkehrs musste er kurz vor der Abzweigung nach Baindlkirch abbremsen. Hinter ihm fuhr ein 27-Jähriger im Kleintransporter, der das Bremsen nicht schnell genug bemerkte und auf das Auto auffuhr. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 3000 Euro. (AZ)