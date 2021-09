So wünschen sich die Baindlkircher ihr Dorf

Eine neue Ortsmitte und ein Gemeinschaftspark sind zwei von 70 Maßnahmen, die bei der Vorbereitung für die Dorferneuerung in Baindlkirch zusammengestellt wurden.

Die Ergebnisse der bisherigen Planungen für die Dorferneuerung in Baindlkirch zeigt die Gemeinde Ried nun bei der Abschluss-Ausstellung im Schützenheim in Baindlkirch. Zu sehen sind diese am Freitag, 24. September, Sonntag, 26. September und Dienstag, 28. September. Zutritt haben gemäß der 3-G-Regel nur genesene, geimpfte oder getestete Besucher.

Zwei Jahre lang haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des im Jahr 2019 gegründeten Arbeitskreises zur Dorferneuerung Baindlkirch zusammengearbeitet, um Ideen für die Zukunft von Baindlkirch zu entwickelt. Das Büro Steidle&Felgentreu Landschaftsarchitekten begleitet die Kommune dabei im Planungsprozess.

Konzept benennt Ziele und Maßnahmen für Baindlkirch

Bei gemeinsamen Spaziergängen und Treffen in Kleingruppen wurden Besonderheiten des Dorfes untersucht und diskutiert. Im vergangenen halben Jahr wurden dann im Rahmen zahlreicher Umfragen konkrete Ziele und Maßnahmen benannt sowie ein Konzept entwickelt, um die Lebensqualität in Baindlkirch zu stärken.

Die Maßnahmen reichen von der Informationsbereitstellung an Ortseingangstafeln über ein differenziertes Gestaltungskonzept für die Ortsmitte mit einer Abfolge an unterschiedlichen Plätzen, Treffpunkten und zentralem Dorfgemeinschaftspark bis hin zu Standortprüfungen für ein neues Dorfgemeinschaftshaus und den Maibaum sowie gemeinschaftliche Pflanzaktionen im Ort. Insgesamt wurden rund 70 Maßnahmen formuliert und in einem Katalog zusammengefasst.

Die Ergebnisse dieser Vorbereitungsplanung werden nun bei der Abschluss-Ausstellung im Schützenheim gezeigt. Öffnungszeiten sind Freitag, 24. September (16 bis 19 Uhr), Sonntag, 26. September (15 bis 18 Uhr), Dienstag, 28. September (16 bis 19 Uhr). (AZ)