Corona: Rieder Station stellt Erstimpfungen vorerst ein

Robert Guha und sein Team führen ab 13. Juli nur noch Zweitimpfungen durch.

Die im Mai begonnene Impfaktion der Freiwilligen Feuerwehr und der Praxis Guha, beide Baindlkirch, wird in den nächsten Wochen nur noch für Zweitimpfungen fortgeführt. „Wir werden den Bürgern, die wir bereits geimpft haben, die Möglichkeit anbieten, die notwendige zweite Impfung zu erhalten“, erklärt Impfarzt Robert Guha. Am 13. Juli werden die ersten Termine für Zweitimpfungen angeboten. Das Impfteam bietet die Zweitimpfungen bereits in dieser Zeit an, da in der aktuellen Stellungnahme der Impfkommission empfohlen wird, die Zweitimpfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca bereits nach neun bis zwölf Wochen durchzuführen.

Zum einen führe die anhaltende strikte Trennung der Impfstoffverteilung zwischen Impfzentren und Praxen dazu, dass in Ried Erstgeimpfte Schwierigkeiten haben, einen Termin an anderer Stelle für die Zweitimpfungen zu erhalten, wie Guha berichtet. Zum anderen erscheint es dem Impfteam nicht sinnvoll, mit den von den Landkreisen mit viel Geld betriebenen Impfzentren in Konkurrenz zu treten.

Nach Aussage der kassenärztlichen Vereinigung sei kein einziges Impfzentrum in Bayern ausgelastet, so Guha. Die Aktion mit der zusätzlichen Zuweisung von 4500 Impfdosen zu den regulären 4600 Impfungen an die Impfzentren im Landkreis, die problemlos verabreicht werden können, zeige deutlich, dass die Zentren nicht ausgelastet seien.

Daher wird das Rieder Impfteam am 13., 20. und 27. Juli jeweils am Dienstag ab 18 Uhr für bereits in Ried geimpfte Bürger Zweitimpfungen mit dem Impfstoff Vaxzevria von AstraZeneca anbieten. Robert Guha bittet darum, sich dafür per E-Mail an impfzentrumried@gmail.com anzumelden. (pm/hch)