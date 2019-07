19.07.2019

Rock am Mandichosee

Die vier Jungs von Bestpase rocken bei der Sommerserenade am Mandichosee am 3. August (von links): Paul Bayerle, Steffen Probst, Sebastian Schäffler und Benny Goll.

Zur Sommerserenade an der Lechstaustufe 23 gibt es coole Riffs und gefühlvolle Balladen von Bestpase

Von Christina Riedmann-Pooch

Sonne, Mandichosee, Sommerserenade: Wer einmal dabei war, kommt unweigerlich ins Schwärmen. Die unvergleichliche Kulisse des Sommersees samt Booten, letzten Schwimmern und Wasservögeln – der Moment, in dem die Sonne in den See taucht und vor allem: alle gemeinsam die Musik genießen. Dieses Jahr findet das Freiluft-Konzert am Samstag, 3. August, statt. Es spielt die Cover-Rock-Band Bestpase.

Merchings Bürgermeister Martin Walch ist nicht nur mit der Gemeinde Organisator – er ist auch bekennender Fan der Veranstaltung: „Am allerbesten gefällt mir, dass es jedes Mal ein wenig anders ist.“, bekennt er. Dieses Mal hat der Merchinger Kulturausschuss wieder auf Rock und Pop gesetzt – und die Cover-Band Bestpase eingeladen, die fetzigen Rock ebenso beherrscht wie gefühlvolle Balladen: Benny Goll, Gitarre, Gesang, Steffen Probst, Bass, Paul Bayerle, Schlagzeug, Gesang, und Leadsänger und Gitarrist Sebastian Schäffler. Über 60 Songs mit einer reinen Spielzeit von vier Stunden haben sie im Repertoire – vollgepackt mit feinstem Classic Rock von den 70ern bis zu den 90ern: Mit den Beatles, den Stones, CCR, AC/DC und Deep Purple, Queen oder den Red Hot Chili Peppers und natürlich einigen heißen Überraschungen aus den 90ern.

Die Band gibt es seit vier Jahren, alle Mitglieder kommen aus der Region Augsburg: Vorwiegend spielen sie auf Hochzeiten für alle, die eher nicht so auf klassische Schlager, sondern auf Classic Rock stehen und auf Sommerserenaden.

Natürlich hat auch ein Bandmitglied seine Wurzeln wieder in Merching: Bestpase-Leadsänger und Gitarrist Sebastian Schäffler. Obwohl er Musik macht, seit er sechs Jahre alt ist, seine Gitarre nicht mehr von ihm wegzudenken ist, seit er zehn ist und er bereits mit 17 in seiner 1. Band spielte: Dieser Auftritt auf der Seebühne am Mandichosee wird ein absolutes Highlight werden, ist er überzeugt.

Er freut sich darauf, mit den anderen Bandmitgliedern, für die Zuhörer richtig gute Musik machen zu dürfen. Unterstützung bekommt die Band hinter den Kulissen von einem, der in Sachen Auftritt bei der Merchinger Sommerserenade schon seine Feuerprobe bravourös bestanden hat: Sebastians Bruder Fabian, der vor zwei Jahren mit den Kickstarters und heißem Rock’n’Roll am Mandichosee begeisterte, wird Bestpase als Tontechniker abmischen.

Die Band erwartet die Gäste wieder bei Sonnenuntergang am Mandichosee, um etwa 20.30 Uhr. Für Bewirtung ist durch das Team von Thomas Marzano gesorgt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert in der Mehrzweckhalle Merching statt.

" Einen kleinen Vorgeschmack zur Serenade gibt es im Internet unter www.bestpase.de.

