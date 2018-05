vor 22 Min.

Schlagerstars zum Anfassen

Bei den Schlagertagen steht heute auch DJ Ötzi auf der Bühne am Friedberger See. Ob er auch zur Autogrammstunde kommt, steht aber nicht fest.

Freitag und Samstag steht der Friedberger See im Zeichen der Musik. Fans können ihre Idole bei einer Autogrammstunde auch abseits der Bühne treffen.

Von Daniel Weber

Eine große Bühne, Lieder zum Mitsingen und Fans, die das auch kräftig tun – das sind die Schlagertage. Am Freitag und am Samstag treten wieder einige Stars und Sternchen am Friedberger See auf. Wegen der vielen Besucher gibt es aber vor und nach den Auftritten kaum Möglichkeiten, in die Nähe der Sänger zu kommen. Nur mit Glück kann man sich manchmal ein heiß begehrtes Autogramm sichern oder ein paar Worte mit den Künstlern wechseln.

Ganz anders ist das bei den Autogrammstunden, die an beiden Tagen auf der Dachterrasse von Ihle Baker’s stattfinden. „Das ist der Ihle unterm Berg, in den anderen Filialen des Bäckers werden keine Schlagersänger anzutreffen sein“, stellt Veranstalter André Meier augenzwinkernd klar. Am Freitag und Samstag von 12.30 Uhr bis etwa 15 Uhr können sich hier nicht nur Verehrer alles Mögliche von ihren Idolen signieren lassen und die Fragen loswerden, auf die sie schon immer eine Antwort wollten. Auch Familien mit kleinen Kindern und Menschen, denen es im Festzelt zu laut oder zu voll ist, kommen auf ihre Kosten. „Die Stimmung bei der Autogrammstunde wird super sein, für Musik ist gesorgt und die Dachterrasse selbst ist natürlich ein toller Ort für ein Treffen mit den Bekanntheiten“, schwärmt Meier. Der Zugang zu den Stars kostet nichts, es gibt keine Eintrittskarten oder Voranmeldungen.

Heute stehen neben anderen DJ Ötzi, Nik P., Loona, Mickie Krause, Marc Pircher, Anna-Maria Zimmermann, Matty Valentino und Salvatore Rosario auf der Bühne. Morgen haben die Schürzenjäger, Pietro Lombardi, Guildo Horn, Claudia Jung, Julian David, Vincent Gross und Danny Keen ihren Auftritt. Wer von ihnen aber wann auf der Dachterrasse sein wird, weiß selbst Meier nicht. „Vor den Auftritten haben die Sänger noch alle Hände voll zu tun mit Soundchecks und dergleichen. Wie genau das zeitlich abläuft, ergibt sich dann immer sehr kurzfristig. Erst, wenn die Vorbereitungen erledigt sind, können sie sich Zeit für die Besucher nehmen.“

Manche Musiker haben außerdem einen recht vollen Terminkalender und kommen nur knapp vor ihrem Auftritt in Friedberg an. „Deshalb haben wir dieses Jahr auch keine offizielle Übersicht, wann die Damen und Herren genau auf der Bühne stehen. Wegen Verspätungen muss da oft in letzter Minute umgeplant werden“, verrät er. Die meisten der Musiker, die bei den Schlagertagen zu hören sein werden, sollten aber auch bei der Autogrammstunde anzutreffen sein.

