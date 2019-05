vor 7 Min.

Schlossmuseum in Friedberg: Alles zum Start am Sonntag

Am Sonntag um 10 Uhr eröffnet das Museum im Wittelsbacher Schloss nach Jahren wieder, bereits am Freitag gibt es einen Festakt mit geladenen Gästen. In der gesamten ersten Woche ist der Eintritt frei, danach kostet er für Erwachsene vier Euro. Aktuell laufen noch die letzten Vorbereitungsarbeiten für die Ausstellung.

Die Ausstellung im Friedberger Schloss wird wohl so gerade rechtzeitig fertig. Informationen zu Öffnungszeiten, Preisen, Führungen und vielem mehr gibt es hier.

Von Tom Trilges

Am Ende wird es wohl eine Punktlandung: Bis kurz vor der Eröffnung arbeitet das kleine Team um Leiterin Alice Arnold-Becker an der Ausstellung für das Friedberger Schlossmuseum. Nach einem Festakt am Freitag findet zwei Tage später die offizielle Eröffnung statt. In der ersten Woche bis zum 19. Mai ist der Eintritt frei.

Öffnungszeiten Immer dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr können Besucher künftig in sieben Themenbereichen die Exponate im Gesamtwert von rund einer Million Euro besichtigen. Schwerpunkte bilden dabei die Historie des Friedberger Uhrmacherhandwerks sowie die Geschichte als ehemalige Grenzstadt Bayerns.

Eintritt Erwachsene zahlen vier Euro, Minderjährige haben freien Eintritt. Zudem gibt es einen Familientarif: Zwei Erwachsene kommen mit Kindern für insgesamt sechs Euro ins Museum.

Im Friedberger Schlossmuseum eröffnet auch ein Café

Essen und Trinken Der Rundgang endet im ebenfalls neuen Café, in dem Kuchen und kleine Snacks angeboten werden. Bei schönem Wetter stehen auch Tische auf der Schlossterrasse zur Verfügung. Die Künstlerin Susanna Taras gestaltete großformatige Blumenreliefs zur optischen Verschönerung der Räumlichkeiten.

Ausstellung Für die Gäste stehen Audioguides in Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch zur Verfügung. Zudem bieten Mitmachstationen mit Touchscreens zusätzliche Informationen. Auffällig an der Ausstellung sind die zahlreichen offenen Blickachsen: Laut Museumsleiterin Arnold-Becker sei man zwar mit recht kleinen Räumen grundsätzlich eher eingeschränkt. Dafür habe man so viele kleine Sichtfenster wie möglich in den Wänden geschaffen beziehungsweise erhalten, um dennoch eine einladende Atmosphäre zu schaffen. An manchen Stellen können die Besucher auch einen Blick ins Freie auf die Friedberger Altstadt werfen.

Ausstellung im Friedberger Schloss für eigens für Kinder aufbereitet

Kinder Um die Ausstellung für Kinder attraktiv zu gestalten, begleitet der fiktive Uhrmacherlehrling Philipp die Kleinen durch das Museum. Die Figur taucht an verschiedenen Stellen auf und vermittelt die Informationen zu den Exponaten auf vereinfachte Weise. Ein spezielles Programm haben die Verantwortlichen auch für Kindergeburtstage ausgearbeitet. Eine solche Feier kostet 45 Euro zuzüglich Geld für das Material.

Führungen Jeden ersten Sonntag im Monat findet die Führung „Friedberg in Objekten“ von 14 bis 15 Uhr statt. Sie kostet keinen Aufpreis zum regulären Eintritt. Für die Führung „Geschichte mit Geschmack, bei der es jeden dritten Sonntag im Monat auch Kaffee und Kuchen gibt, müssen Teilnehmer neun Euro zahlen. Bei Interesse an außerplanmäßigen Führungen für Gruppen von maximal 15 Personen ist eine Voranmeldung erforderlich. Es werden zudem 45 Euro fällig, zusätzlich zum Eintrittspreis.

24 Bilder Friedberg: Das neue Museum im Wittelsbacher Schloss Bild: Tom Trilges

Vorträge und Programm Das Programm im neuen Schlossmuseum wird ergänzt durch die Vortragsreihe „Friedberger Forum“ sowie ein regelmäßig stattfindendes „Entdeckerprogramm für Kinder“. Bisher stehen für die Vorträge Termine am 25. September und am 27. November fest, der Eintrittspreis liegt bei drei Euro. Das Kinderprogramm startet in den Pfingstferien am 14. Juni unter dem Motto „Es blüht so bunt!“. Das Mindestalter zur Teilnahme beträgt acht Jahre, eine Anmeldung ist bis spätestens zwei Tage vor dem jeweiligen Termin erforderlich.

Museum: Zur Eröffnung spezielles Programm am Wittelsbacher Schloss

Eröffnung Zur Museumseröffnung am Sonntag bieten die Verantwortlichen allen Besuchern einige besondere Aktionen. In verschiedenen Räumen geben mittelalterlich gekleidete Experten Auskunft über die Exponate. Nachmittags wird ein kleines Marionettentheater aufgeführt. Über den ganzen Tag verteilt spielt ein Akkordeonspieler an wechselnden Plätzen rund um das Museum. Im Café oder in der Fürstengalerie können Gäste kleine Speisen zu sich nehmen. Ein Höhepunkt der Auftaktwoche ist auch der Internationale Museumstag am Sonntag, den 19. Mai. Zu diesem Anlass sind ebenfalls einige Sonderaktionen im Museum geplant.

Weitere Informationen zum Museum im Wittelsbacher schloss gibt es unter www.museum-friedberg.de.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Tom Trilges: Friedberg darf sich auf das Museum freuen

Themen Folgen