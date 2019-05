Schüler legen Blühwiese an

Die Sport-Freunde Bachern haben es geschafft. Am letzten Spieltag sicherten sie sich die Meisterschaft in der A-Klasse Ost.

Mering

Zehntklässler aus Mering sind Pioniere in Israel

Plus Sechs Schüler des Gymnasiums waren im Rahmen ihres Betriebspraktikums für eine Woche in Karmiel. Dort schlossen sie neue Freundschaften. Dieses Projekt ist in der Region einzigartig.