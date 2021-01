vor 1 Min.

Schwerer Betriebsunfall: Stahlträger stürzt auf 36-jährigen Arbeiter

Zu einem schweren Betriebsunfall kam es am Mittwoch in Friedberg.

Schwer verletzt wird ein Arbeiter bei einem Betriebsunfall in Friedberg. Der 36-Jährige wird von einem Stahlträger erfasst und ins Klinikum gebracht.

Zu einem schweren Betriebsunfall ist es am Mittwoch gegen 16.10 Uhr in Friedberg gekommen. Ein 36-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. In einem Betrieb in der Doktor-Balthasar-Hubmaier-Straße wollten Arbeiter kurz zuvor angelieferte Stahlträger in der Betriebshalle einlagern.

Betriebsunfall: 36-Jähriger schwer verletzt im Klinikum

Beim Heben der schweren Lasten mit einem Kran riss laut Polizei eine Schwerlast-Schlinge und ein rund 900 Kilo schwerer Stahlträger stürzte auf einen der Arbeiter herab.

Der 36-Jährige wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur Behandlung in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht. (AZ)

