Seiler und Speer kommen nach Mering

Plus Acky Resch holt die zwei österreichischen Musiker auf die Open-air-Bühne des Freizeitgeländes Badanger.

Lange gab es Rätselraten, welche Künstler der Event- und Partyveranstalter Acky Resch nach Mering holen wird. Nachdem für 2020 keine Zusammenarbeit mit Lothar Schleßman und seiner Augsburger Konzertagentur Hello Concerts zustande kam, hüllte sich Resch in Schweigen, wer im Juli auf der Open- air-Bühne am Badanger spielen wird. Doch jetzt ist es raus: Das österreichische Erfolgsduo Seiler und Speer kommt am 4. Juli 2020 nach Mering.

„Endlich kann ich damit an die Öffentlichkeit“, freut sich Acky Resch. Bis vor wenigen Tagen stand nämlich nicht fest, ob Christoph Seiler und Bernhard Speer auch Zeit haben, um in Mering zu spielen. „Umso mehr freut mich jetzt die Zusage“, sagt Resch, der diesmal zusammen mit seiner Tochter Athina das Festival organisiert. Der dritte Starauftritt in Mering nach Haindling und EAV Nach den beiden erfolgreichen Open-air-Veranstaltungen mit Haindling 2018 und der Kultband EAV 2019 hofft er, dass auch Seiler und Speer wieder viele Zuschauer auf das beliebte Freizeitgelände am Badanger ziehen werden. Erst vor wenigen Tagen waren über 1000 Zuschauer im Kongress am Park in Augsburg. In Mering könnten es bis zu 5000 Besucher werden. Seiler und Speer werden mit ihrer Fünf-Mann-Band sicher für Stimmung sorgen. Allein ihr Debütalbum mit Hits wie „Ham kummst“ oder „Seavas baba“ werden im Radio und auf Streamingdiensten im Internet rauf und runter gespielt. Sie gehören zu den Klassikern, die jede Musikkapelle, die im Bierzelt spielt, im Repertoire haben muss. Acky Resch hat auch die Anlieger am Badanger im Blick Mittlerweile ist Resch bei der Organisation des Open-Airs am Badanger ein „alter Hase“. Er weiß, wie das Catering für die Bands ablaufen muss, kennt sich aus, wie das Securitykonzept läuft und arbeitet eng mit der Verwaltung der Marktgemeinde zusammen. Auch die Sorgen und Nöte der Anwohner hat Resch im Blick und sucht das Gespräch mit ihnen: „Ich weiß, dass dies Konzerte die Nachbarn natürlich auch beeinträchtigen.“ Das Parkplatzkonzept von 2019 wird auch für 2020 wieder aus der Schublade geholt. Mit eingebunden werden soll wieder die Feuerwehr Mering, die dann als Einweiser im Dienst sein könnte. Bei der Bewirtung setzen Resch und seine Tochter Athina auf ihre bewährte Mannschaft. „Wir werden ein bisschen nachbessern, was den Verkauf der Getränkemarken anbelangt.“ Neuerungen gibt es dennoch einige. So wird das Konzept für den Aufritt von Seiler und Speer geändert. „Wir werden diesmal keine Bestuhlung anbieten“, sagt Resch. Damit wird alles eher in einer Partyatmosphäre veranstaltet. Deshalb wird es auf dem Konzertgelände auch mittendrin einen Getränkeausschank geben. „Wobei wir aber auch diesmal auf den Ausschank von hartem Alkohol verzichten“, verspricht Resch. Einlass beim Festival am Badanger schon ab 16 Uhr Einlass wird am 4. Juli bereits ab 16 Uhr sein. Dann können sich die Festivalbesucher im Biergarten mit Getränken und Speisen versorgen. Ab 18 Uhr ist das Open-Air-Gelände dann geöffnet. Konzertbeginn ist ab 20 Uhr. Resch plant auch schon für 2021. Dann will er wieder mit Lothar Schleßmann von Hello Concerts zusammenarbeiten. „Schon für 2020 wollten wir die Spider Murphy Gang nach Mering holen, doch sie spielt bereits auf Schloss Scherneck und das ist einfach zu nah“, erklärt Resch. Auch eine Kooperation mit mit dem österreichischen Musiker Rainhard Fendrich sei nicht zustande gekommen, weil dieser mit seiner Tour schon ausgebucht war. „Dabei waren wir bereits im August auf der Suche nach einem Top Act für 2020“, sagt Resch. Karten sind bereits bei den üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich. In Mering wird der Vorverkauf ab Freitag, 13. Dezember, starten. Dann können sie bei Acky Resch unter der Telefonnummer 0178/6102148 oder bei der Marktgemeinde Mering gekauft werden. Lesen Sie dazu auch die aktuelle Konzertkritik: Seiler und Speer in Augsburg: Mal gut, mal überdröhnt und den Bericht vom letztjährigen Badanger-Festival: EAV-Konzert: Mering stemmt ein Mammutprojekt

