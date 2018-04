vor 40 Min.

So haben Dörfer Zukunft

Rinnenthaler Vereinsvertreter informieren sich in Sielenbach über den Weg zur umwelt- und familienfreundlichen Wohlfühlgemeinde

im Jahr 2013 waren die Sielenbacher und die Rinnenthaler noch Konkurrenten beim Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Zwischenzeitlich wurden die Kontakte nicht nur durch die sieben jungen Rinnenthaler Frauen vertieft, die in den letzten Jahren nach Sielenbach geheiratet haben. Auch die Rinnenthaler Vereinsvertreter wollten Sielenbach mit seinen 1800 Einwohnern, die familienfreundlichste Gemeinde im Landkreis, die Wohlfühl- und überregional anerkannte Energiegemeinde Nr. 1, näher kennenlernen. Die CSU Rinnenthal hatte dazu eingeladen, um im Rahmen der Erarbeitung des Ortsentwicklungskonzepts für Rinnenthal entsprechende Informationen zu erhalten.

Bürgermeister Martin Echter stellte fest, dass Sielenbach 2002 die Gemeinde mit der zweithöchsten Verschuldung im Landkreis war. Vor allem die Flurneuordnung zusammen mit der Dorferneuerung 2002 bis 2008 verbesserte das Ortsbild und reduzierte durch die Erneuerung der Gemeindestraßen und Feldwege den Instandhaltungsaufwand erheblich. Zwischenzeitlich könne man trotz erheblicher Investitionen auf Rücklagen von einer Million Euro blicken. Damit für Familien Sielenbach weiter Heimat bleiben kann, habe man seit 2002 170 Bauplätze nach dem Einheimischenmodell geschaffen, was nur durch frühzeitigen Erwerb von Tauschflächen möglich wurde.

Bewunderung fanden der Neubau der Kinderkrippe (2015) und des Kindergartens (2017), die nach aktuellen pädagogischen Erfordernissen zukunftsfähig mit ungewöhnlich niedrigen Kosten von 550000 bzw. 650000 Euro in hoher Qualität und bewundernswerter Ausstattung erstellt wurden. Ohne großen Mehraufwand stehen im Dachgeschoß Räume für Kinderturnen und Veranstaltungen zur Verfügung. Neben dem neugestalteten Dorfplatz mit Wasserspielbereich, die Feuerwehrräume, wie der angegliederte Bauhof, interessierte die Rinnenthaler vor allem auch die Nahwärmeversorgung, da dies auch in Überlegungen zur Ortsentwicklung einzubeziehen ist, so CSU-Ortsvorsitzender Matthias Stegmeir.

Der Ortsteil Tödtenried werde bereits komplett durch einen privaten Betreiber über eine Biogasanlage und eine ergänzende Hackschnitzelheizung mit Wärme versorgt. Bis 2018 soll laut Bürgermeister Echter durch zwei weitere Landwirte die komplette Nahwärmeversorgung für Sielenbach abgeschlossen werden. (FA)

